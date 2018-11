Tragedia durante il volo: parapendio si spezza, pilota eroe muore per salvare il turista

Un giovane pilota ha sacrificato la propria vita per salvare un turista al suo primo volo. Purushottam Timsina, 22 anni, è riuscito incredibilmente a salvare l’uomo da una morte certa pilotando coraggiosamente a terra il loro parapendio rotto. Lui purtroppo è morto poco dopo per le ferite riportate. L’orribile momento è accaduto in Kalimpong, nel Bengala Occidentale, in India, il 25 novembre scorso.

Tutto è accaduto mentre Timsina guidava il parapendio con il turista Gaurav Choudhary, 32 anni che ha catturato con la telecamera il momento in cui il loro aliante si è spezzato (compreso il terribile atterraggio). Il filmato lo ha girato con il suo bastone da selfie: nel giro di pochi secondi dal sorriso per la gioia di provare una nuova emozione si passati ad uno sguardo di puro terrore. Ed è proprio in quel preciso momento che il parapendio si è rotto a mezz’aria, a centinaia di metri da terra. Nel video si vede mentre Timsina si aggrappa disperatamente al turista nel momento in cui il parapendio entra in un terrificante giro verso il punto di atterraggio. Il pilota non ce l’ha fatta, mentre fortunatamente Choudhary è riuscito a salvarsi, riportando solo una frattura a una gamba e alcune escoriazioni.

Giovedì 29 Novembre 2018, 21:03 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 22:36

