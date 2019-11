Parasite e lo spettro della diseguaglianza in Corea del Sud

«Lascia la finestra aperta, così avremo lo sterminio gratis», è una delle frasi che accompagna la prima scena di Parasite del regista sudcoreano Bong Joon-Ho. La frase, pronunciata dal capofamiglia Kim, svela già la metafora contenuta nel titolo. Il signor Kim vive in un seminterrato con la moglie e i due figli, per tirare avanti e racimolare qualche centesimo i membri della famiglia piegano cartoni della pizza. I ragazzi rubano la connessione wifi dalla caffetteria vicina e per avere il segnale si arrampicano al wc, che in bagno è collocato su un piano rialzato. Il seminterrato ha una finestra che apre su una strada di un quartiere periferico, un vicolo frequentato da ubriachi e abitato dai segmenti più poveri della società. Nella prima scena si vede una persona che arriva a disinfestare la strada, il signor Kim dice di lasciare la finestra aperta per consentire al veleno di entrare, in modo tale da uccidere, gratis, gli insetti che si annidano in quello spazio stretto e logoro insieme agli esseri umani. Gli uomini e i parassiti sullo stesso livello. Ma è l'intera famiglia nel corso della pellicola a diventare un parassita, se con questo termine si vuole intendere chi vive alle spese di un altro.



Il film, che ha vinto la Palma d’oro a Cannes, è horror e satira sociale allo stesso tempo. Parasite è l'emblema della diseguaglianza che caratterizza la società sudcoreana. Ma il dramma sociale descritto da Bong Joon-Ho ben si adatta ad ogni tipo di società in cui esiste un forte divario tra ricchi e poveri. Secondo le statistiche più recenti della World Bank elaborate in base all'indice Gini, nel mondo sarebbero il Sudafrica, la Namibia ed Haiti i Paesi in cui c'è più disparità nella distribuzione del reddito. Ucraina, Slovenia e Norvegia le nazioni dove c'è meno diseguaglianza. In Corea del Sud il divario tra ricchi e poveri non fa che allargarsi.







L'agenzia di Stato sudcoreana Yonhap ad agosto 2019 scriveva che la diseguaglianza e la distribuzione del reddito tra le famiglie ha toccato il punto peggiore degli ultimi dieci anni. Il presidente Moon Jae in, ormai a metà del suo mandato di 5 anni, ha promosso una serie di misure per alleviare le disparità e stimolare la crescita, senza però conseguire lo scopo di migliorare l'economia della Corea del Sud. Secondo i critici, l'aumento del salario minimo del 16.4% e del 10.9% degli ultimi anni avrebbe avuto effeti negativi sulle piccole imprese e sui lavoratori autonomi, generando in questo modo ancora meno opportunità per i giovani di essere assunti. Se molte delle cause del rallentamento economico della Corea del Sud, tra le economie più dipendenti dall'esportazioni nella regione, sono da attribuire alle relazioni internazionali (la guerra dei dazi tra Usa e Cina e le questioni storiche non risolte col Giappone ), per alcuni, sarebbe il presidente Moon ad aver mancato l'obiettivo.



La società sudcoreana appare polarizzata anche a causa delle differenze nell'accesso all'istruzione, altra tematica che traspare dal film Parasite. Il giovane Ki-woo falsifica un certificato di una celebre università pur di avere l'opportunità di fare da insegnante privato di inglese della figlia maggiore della ricca famiglia Park. A dimostrazione che i certificati valgono meno delle capacità, Ki-woo si dimostra all'altezza del compito, e qui emerge la critica alla società che attribuisce eccessiva importanza ai titoli e agli atenei, non accessibili a tutti gli strati della popolazione. Ci sarebbeero infatti ancora forti diseguaglianze nell'ammissione agli atenei in Corea del Sud. Solo chi ha genitori che possono permettersi le rette delle università migliori riesce ad elevare la propria condizione sociale. In sostanza, chi è povero è destinato a restare tale. Non a caso, ha fatto sclapore in Corea del Sud il caso del Ministro della Giustizia Cho Kuk, alleato del presidente Moon e costretto a dimettersi perché travolto da diversi scandali. Uno di questi ha portato i giovani e gli studenti sudcoreani a protestare per le strade. La moglie del Ministro è stata accusata di aver prodotto un certificato utile ad aiutare la figlia ad essere ammessa a una scuola di medicina. Gli studenti hanno criticato il Ministro per i vantaggi riconosciuti a sua figlia e che invece vengono negati a molti altri giovani meno fortunati. Un caso che svela dunque quanto sia sentito in Corea de Sud il problema della disparità sociale ed economica. © RIPRODUZIONE RISERVATA