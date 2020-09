Parigi, il 18enne pachistano Alì: «Sono stato io, non sopportavo le caricature di Maometto»

Il 18enne di origine pachistana arrestato per l'attacco di ieri a Parigi ha ammesso la sua responsabilità affermando che le sue azioni sono collegate alla nuova pubblicazione delle vignette satiriche sul Maometto da parte di Charlie Hebdo. É stato fermato in piazza della Bastiglia coperto di sangue.

Parigi, attentato vicino a Charlie Hebdo: 4 feriti

Parigi, attentato vicino all'ex sede Charlie Hebdo: le prime immagini

Il pachistano Alì H. secondo le fonti dell'inchiesta, ha «riconosciuto» e «rivendicato» il suo atto. Perché lo ha fatto? Stando a informazioni ottenute dalla tv BFM, l'uomo - del quale è stato prolungato lo stato di fermo - riconosce «una dimensione politica della sua azione». «Non sopportavo le caricature di Maometto», avrebbe detto agli inquirenti.

Alì H., il giovane pachistano arrestato per l'attacco di ieri a Parigi, ha ammesso davanti alla polizia di aver accoltellato due persone come atto di protesta contro il giornale satirico Charlie Hebdo. Ma molto rimane ancora da chiarire sul gesto, che ha riacceso la tensione del terrorismo a Parigi, e sulla storia personale del suo autore, compresa la sua vera età, riferiscono i media francesi. Ali H. è stato fermato dalla polizia tre quarti d'ora dopo l'attacco, il viso ancora sporco di sangue, vestito con una t-shirt verde fluo, pantaloni scuri e scarpe da ginnastica rosse, una tenuta che non lo faceva passare inosservato. Il giovane è nato a Islamabad, in Pakistan ed è arrivato in Francia tre anni fa come minore non accompagnato, secondo quanto confermato dal ministero dell'Interno.

A quanto riferisce Le Parisien, Alì H. ha esibito un estratto di nascita datato 10 agosto 2002. Nell'estate del 2018 era stato affidato ai servizi per i minori (Ase) del dipartimento di val d'Oise, nella regione parigina de l'Ile-de-France. Ma il ragazzo sembrava dimostrare più della sua età e il dipartimento si era rivolto al tribunale per chiarire se era veramente minorenne. Il giudice non aveva però voluto ricorrere all'esame delle ossa, non sempre affidabile, e i servizi per i minori avevano continuato ad occuparsi del giovane pachistano. Alì aveva precedenti per porto d'armi illegale, essendo stato fermato in giugno a Parigi in possesso di un cacciavite, ma non era stato segnalato dai servizi per radicalizzazione religiosa, scrive Le Figaro. Il 10 agosto, compiuti ufficialmente 18 anni, il giovane era uscito dalla tutela dell'Ase. Ormai maggiorenne, rischiava l'espulsione dalla Francia ed era atteso nei prossimi giorni in prefettura per fare il punto sulla sua situazione amministrativa. Secondo Le Monde, gli erano stati proposti degli stage lavorativi, ma al momento Alì sembra disoccupato. Dopo un breve soggiorno in un albergo sociale a Cercy-Pontoise, il giovane si era trasferito a Pantin, sempre nella banlieue parigina, in un appartamento di due stanze che divideva con diversi pachistani, cinque dei quali sono stati fermati ieri sera. Il ragazzo, che parla male sia francese che inglese, ha rivendicato la dimensione politica del suo atto negli interrogatori della polizia. Agli inquirenti ha detto di essere convinto di aver attaccato dipendenti di Charlie Hebdo.

Il settimanale satirico ha però cambiato sede dopo il drammatico attentato del 2015 e i due feriti sono dipendenti di Premieres Lignes, una società di produzione cinematografica. Secondo Le Parisien, che cita fonti dell'inchiesta, il giovane aveva fatto dei sopralluoghi il giorno precedente e la presenza di una bottiglia di acquaragia nel suo zaino fa ritenere che abbia pensato anche a dare alle fiamme l'edificio dove un tempo aveva sede il giornale. Alì non ha rivendicato l'appartenenza ad al Qaeda, che di recente aveva minacciato Charlie Hebdo, ma ha dichiarato di essere «in collera» perchè il giornale satirico aveva deciso di ripubblicare le vignette in occasione del processo per l'attentato del 2015, che si è aperto ai primi di settembre.



Attacco a Parigi davanti a Charlie Hebdo: sette arresti. Pista pakistana

All'inizio erano sette le persone arrestate dalla polizia per l'attacco di Parigi, di fronte all'edificio che ospitava un tempo la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, ed ora è sede degli uffici di una società di produzione televisiva, in cui due persone sono state ferite a colpi di mannaia. Entrambe sono state operate ieri e ora si trovano in due diversi ospedali. Oltre al principale sospetto, un ragazzo di 18 anni di origine pachistana, sono state arrestate altre sei persone che gli inquirenti francesi stanno interrogando. Una persona è stata rilasciata. Rimangono in stati di fermo sei persone.



Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA