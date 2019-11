Parigi, Gare du Nord evacuata. «Ordigno esplosivo rudimentale in una borsa»

Il terrore non risparmia Parigi, in un tragico venerdì di Black Friday con attentati in zone centralissime di Londra e L'Aja, in Olanda. La Gare du Nord nella capitale francese è stata parzialmente evacuata, dopo che la polizia, durante un controllo casuale, ha trovato nella borsa di un viaggiatore un pezzo di artiglieria definito 'inerte'. Lo riportano i media locali. L'uomo, che secondo alcune fonti sarebbe un soldato, è stato arrestato e dopo una quarantina di minuti la situazione è tornata alla normalità.

Londra, turisti tra urla e panico a London Bridge: «Stanno sparando»



🔴 URGENT Un engin explosif trouvé dans un sac à #Paris, Gare du Nord. La station a été complètement évacuée. pic.twitter.com/ymvXGuV32s — JOUNAIDI36 (@Jounaidi36) November 29, 2019

Ultimo aggiornamento: 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui social sono immediatamente circolate le foto di centinaia di persone raggruppate sul piazzale davanti alla stazione. per la presenza di un ordigno esplosivo definito dalla polizia transalpina «rudimentale» e trovato all'interno di una borsa da viaggio. Al momento i media francesi non forniscono altre informazioni, ma sui social network sono state diffuse le immagini dell'ordigno.