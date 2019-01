Parigi, fortissima esplosione nel quartiere Opéra: palazzo in fiamme

Esplosione a Parigi, dove un palazzo sarebbe in fiamme nel quartiere dell'Opera. Sembra il boato sia avvenuto in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Un palazzo è in fiamme, parecchi i feriti.

Rien à voir avec les #GiletsJaunes

Forte explosion dans le 9e arrondissement de Paris https://t.co/gmTL1KUFp3 pic.twitter.com/BWIauTd1sh — Laufra#MerciNS #LW (@laufra2330) 12 gennaio 2019



La Prefettura di Parigi ha reso noto che «un incendio in un negozio, seguito da una forte esplosione» si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad «evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso». Secondo le prime troupe tv arrivate sul posto ci sarebbero «diversi feriti» e forse un morto.

Sabato 12 Gennaio 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 09:46

«Ero a qualche metro da rue Trévise quando ho sentito un rumore fortissimo di qualcosa che esplodeva - twitta un testimone - c'era fumo e vetri ovunque. Ho sentito persone che gridavano, ci sono molti feriti. Sicuramente c'era ancora qualcuno nel palazzo che è esploso»