Parigi, a fuoco palazzo in centro: 3 morti e 28 feriti

Inciendio a #Parigi verso le 5 del mattino,a rue de #Nemours non lontano da piazza della Bastiglia in un condominio.200 i pompieri mobilitati.

Il bilancio è pesante: 3 morti e 28 feriti di cui 3 gravemente. L'incendio non è ancora spento.

Ancora sconosciute le cause pic.twitter.com/wjVzH1G0kd — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) 22 giugno 2019

Delle tre vittime, ha spiegato un portavoce della polizia, una è morta perchè si è lanciata dalla finestra nel tentativo di fuggire alle fiamme, mentre le altre due sono rimaste carbonizzate. L'edificio, che ha sei piani, è stato costruito tra gli anni 70 ed 80. Il fuoco si è propagato rapidamente per la tromba delle scale. Oltre agli appartamenti, il palazzo ospita un ristorante e un hammam.

Sabato 22 Giugno 2019, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 09:50

