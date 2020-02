Parigi, violenti scontri per un rapper africano: nuvola di fumo nero, evacuata la Gare de Lyon

Terrore a Parigi dove decine di camion di pompieri si stanno dirigendo verso gare de Lyon. una delle quattro stazioni principali della capitale francese.​ Un denso fumo nero si leva dal quartiere della Gare de Lyon di Parigi e sta avvolgendo tutti i quartieri attorno, dalla Senna fino alla Bastille.

A massive fire at Paris Gare de Lyon Train Station. I was here yesterday o pic.twitter.com/Uf0ZPtTHAL — OJBSPORTS (@ojbsports) February 28, 2020

La prefettura di Parigi ha confermato che gli scontri sono collegati al concerto di questa sera di Fally Ipupa, star del rap congolese. È in corso l'evacuazione della stazione ferroviaria Gare de Lyon, avvolta dal fumo provocato dall'incendio di decine di auto e scooter. La polizia ha transennato la zona e impedisce l'accesso.

Fally Ipupa, una star in Congo, è nel mirino degli oppositori al regime del presidente Felix Tshisekedi. Nel 2017 un suo concerto a Parigi, a La Cigale, fu annullato per le proteste degli oppositori. i da Bercy, dove questa sera è in programma un concerto di un controverso rapper congolese, Fally Ipupa.



Increíble ver a los manifestantes impidiendo a los bomberos acceder a Gare de Lyon, París, para apagar el incendio. https://t.co/631Rlej5OT — Manu Bosch (@manuubosch) February 28, 2020

