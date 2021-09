Parigi, limite di velocità a 30 km/h. Ira automobilisti: «I pedoni vanno più veloci di noi»

A una settimana dall'entrata in vigore del limite di velocità a 30 km/h a Parigi, la protesta degli automobilisti aumenta. Già provati da una politica urbana che ha reso sempre più difficile la circolazione nella capitale, gli automobilisti denunciano l'aumento del caos cittadino. E parecchi corridori dilettanti, impegnati nel quotidiano jogging, si divertono a far scattare i flash degli autovelox: «I pedoni vanno più veloci delle auto» è lo slogan della protesta di chi deve circolare al volante nella capitale.

Episodi ricorrenti di liti fra gli automobilisti si sono verificati dall'entrata in vigore della nuova norma, all'inizio della settimana scorsa: da una parte chi si sforza di rispettare il limite e procede a «lumaca», meno di 30 chilometri all'ora, dall'altra chi ricorre al clacson per convincere i recalcitranti a non creare ingorghi. Questo avviene soprattutto sui Lungosenna, come hanno ricordato ieri i partecipanti a una prima manifestazione di protesta degli automobilisti, che non ha peraltro raccolto molti aderenti.

Preoccupati per il clima di tensione sulle strade i tassisti, ai quali i clienti spesso chiedono di accelerare oltre i limiti consentiti: «In giornata - ha fatto sapere un portavoce della loro organizzazione - un corsa di 20 minuti aumenta a 33. E aumentano i costi per i clienti.

Il limite di velocità è stato abbassato dallo scorso 30 agosto per decisione del Comune che ha fatto seguito ad analoghe decisioni adottate da Grenoble, Lille e Montpellier. Il provvedimento per limitare la velocità in città a 30 km/h, rispetto agli abituali 50 km/h, è stata adottata di comune accordo con la prefettura, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, far calare l'inquinamento acustico e adattare il funzionamento della capitale ai cambiamenti climatici, secondo quanto spiegato dall'assessore ecologista ai Trasporti, David Belliard. La limitazione a 30 km/h era stata imposta già in 60% delle strade parigine, ma dal 30 agosto è stato applicato a tutta la capitale, pur con qualche eccezione, come il boulevard des Maréchaux, due settori dei Lungosenna e alcune strade dei quartieri di Boulogne e Vincennes. Restano esentati anche alcuni grandi boulevard, come gli Champs-Elysées, avenue Foch, la rue Royale. La velocità sulla circonvallazione attorno a Parigi, il boulevard Périphérique, resta con il limite a 70 km/h, nonostante il Comune avesse intenzione di farlo scendere a 50 km/h.