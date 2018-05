Parigi, anti-Macron in piazza: schierati 2.000 poliziotti

Parigi si blinda per

2.000 poliziotti e gendarmi, ben 500 in più di martedì scorso, quando oltre 1.500 black-bloc in testa al corteo del 1 maggio hanno scatenato una violenta guerriglia.A trainare la manifestazione - dall'Opera alla Bastiglia, passando per place de la Republique - saranno gli aderenti a La France Insoumise, la sinistra radicale di Jean-Luc Melenchon, che prenderà la parola alle 15:30. Con loro comunisti e Nuovo partito anticapitalista. Da tutti, un appello ad evitare infiltrazioni dei violenti nel corteo. «Vogliamo inviare un messaggio chiaro a Emmanuel Macron e agli ambienti economici intorno a lui - ha scritto sul suo blog Melenchon - quello della determinazione e della volontà di non mollare su niente». È prevista la sfilata di quattro grandi carri, ognuno con un personaggio truccato da Macron: il carro «Jupiter» (soprannome dato al presidente per il suo gusto dell'onnipotenza), il carro Dracula, il carro Napoleone e un carro 'Resistenzà