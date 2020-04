Parigi, Notre Dame riapre per le celebrazioni del venerdì santo

Notre-Dame risorge dalle ceneri. Mentre Parigi e l'Europa sono confinati in casa per combattere il virus, la cattedrale più antica e importante della Francia è tornata a vivere per celebrare il venerdì santo e le operazioni della festività pasquali in un quasi un anno dal devastante incendio che distrusse in parte la sua secolare struttura. «Siamo in questa cattedrale per metà distrutta per dire che la vita è ancora qui tra noi», ha detto l'arcivescovo di Parigi Michel Aupetit, che ha presieduto la celebrazione nella cattedrale-cantiere ancora rigorosamente chiusa al pubblico.

Una cerimonia ad alta portata simbolica, a cui partecipava solo un ristrettissimo numero di persone tra prelati, artisti e operatori di tv come BFM che hanno trasmesso le immagini in diretta. Momenti spettacolari e intensi, come le sonate di Bach magistralmente eseguite dal violinista star Renaud Capucon o l'Ave Maria di Schubert interpretata dall'attrice Judith Chemla. Durante la cerimonia, l'arcivescovo si è raccolto dinanzi alla corona di colonna vertebrale, la reliquia più importante diNotre Dame miracolosamente scampata all'incendio del 15 aprile scorso, in una straordinaria analogia con un'epidemia, il coronavirus, il cui nome evoca proprio quello di una dolorosissima corona. «In questa settimana santa - ha detto l'alto prelato - il mondo intero è provato da questa pandemia che diffonde morte e che ci paralizza». Aupetit ha poi ricordato lo «sbigottimento» e lo «slancio mondiale» di solidarietà tra cui la cattedrale «sia ricostruita e restaurata», anche se i tempi per giungere alla fine del cantiere sono ancora lunghi, e questo punto forse ancora più lunghi a causa del Covid19.

I pochi che hanno partecipato alla cerimonia solenne erano entrati nell'edificio religioso con un elmetto per proteggersi dal rischio crolli, che poi si sono tolti durante la celebrazione. Gli artisti presenti hanno letto, tra l ' altro, testi di Paul Claudel, Francis Jammes e Madre Teresa. Il cantiere diNotre-Dame è fermo dal 16 marzo scorso, per non lontano correre rischi collegati all'epidemia agli operai. In Francia la regione di Parigi è una delle più fortemente colpite dal virus. Per il Giovedì Santo, Mons. Aupetit ha benedetto la capitale ei suoi abitanti dal sagrato del Sacro Cuore, la celebre basilica in cima a Montmartre che domina la città. A causa delle restrizioni anti-coronavirus, domenica, a Parigi, non ci saranno messe di Pasqua, se non a porte chiuse.

