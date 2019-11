Parigi, la protesta degli agricoltori: centinaia di trattori sugli Champs-Elysées. «Vogliamo vedere Macron»

Ultimo aggiornamento: 19:40

L'obiettivo era farsi sentire dall'amministrazione del presidente, in particolare rispetto al calo dei prezzi e la grande distribuzione. Con blocchi, disagi e balle di fieno sugli Champs-Elyséeshanno marciato su Parigi, causando rallentamenti al traffico incluso sul celebre viale tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo e sul Boulevard Periphérique, l'anello stradale che circonda la capitale.In totale, sono oltre 1.000 i trattori, provenienti dalle regioni Hauts-de-France, Normandia, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loir e Borgogna, che hanno risposto all'appello indetto dai sindacati FNSEA e Jeunes Agriculteurs. Alcuni sindacalisti sono fortemente contrari agli accordi di libero scambio sanciti dall'Unione europea, che ritengono ingiusti, e chiedono di incontrare Emmanuel Macron. Proprio ieri, una simile protesta era stata inscenata dagli agricoltori tedeschi a Berlino, con circa 5 mila trattori e mezzi pesanti davanti alla porta di Brandeburgo.Un gruppo di agricoltori ha portato la protesta dinanzi al Fouquet's, il ristorante di extralusso simbolo dei fasti di Parigi: i manifestanti sono stati accerchiati da un fitto cordone di agenti di polizia in tenuta antisommossa. Sulla celebre avenue parigina tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo sono state rovesciate alcune balle di fieno ma la situazione è sostanzialmente tranquilla. Gran parte dei manifestanti - che continuano a dire che non si muoveranno finché non incontreranno Macron - sono attualmente riuniti in Place Dauphine, non lontano dall'Arco di Trionfo, mentre continuano i blocchi e i rallentamenti sul Boulevard Périphérique, il grande anello stradale che circonda Parigi, in particolare, tra Porte Maillot e Porte de Champerret.