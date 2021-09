Parigi, rapina alla gioielleria Bulgari: «Bottino da 10 milioni di euro». Rapinatori in fuga

Colpo milionario a Parigi, dove una gioielleria Bulgari di Place Vendome, una delle piazze più chic di Parigi, è stata rapinata questa mattina intorno alle 12.10. La rapina, precisa l'emittente Bfm-Paris, è avvenuta ad opera di una banda di sei criminali.

Un poliziotto ha aperto il fuoco contro uno dei rapinatori in fuga, che è rimasto leggermente ferito ed è stato poi fermato assieme a un complice. Alcuni dei banditi sono fuggiti in auto, altri in scooter: il bottino della rapina, secondo una prima stima, ammonta a circa 10 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI CERIGNOLA Assaltano tir su A16 a Cerignola, ma il camion è vuoto:... IL RAID Napoli, rapina un cellulare a piazza Garibaldi: arrestato 22enne