Parigi, rapina al Ritz, ritrovata parte della refurtiva: i ladri l'hanno persa nella fuga

È stata ritrovata una parte della refurtiva della spettacolare rapina di ieri pomeriggio alla gioielleria dell'hotel Ritz, in pieno centro di Parigi. Secondo fonti della polizia, una parte del bottino è stata recuperata al momento dell'arresto di 3 dei 5 uomini della banda. Uno dei due in fuga, inoltre, ha perso una borsa nella quale erano stati messi gioielli e orologi. I rapinatori avevano spaccato il vetro del lussuoso negozio con una o più asce.



Sempre stando alla ricostruzione degli inquirenti, i tre arrestati erano entrati dal retro del Ritz, non dall'ingresso principale sulla place Vendome, mentre gli altri due aspettavano all'esterno. Al momento della fuga, i 3 hanno cercato di scappare sempre dal retro ma hanno trovato le porte bloccate. A quel punto, hanno lanciato il bottino dalla finestra ai complici, che sono fuggiti, uno in auto, una Renault Megane, l'altro in motorino. Quest'ultimo avrebbe perso la borsa nella concitazione della fuga.

Giovedì 11 Gennaio 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA