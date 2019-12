Parigi, scontri con i black bloc: lanci di sassi contro vetrine e camion in fiamme

Francia, scontri a Parigi a Place de la Republique: almeno 500 black bloc in azione prima della partenza del corteo dei manifestanti contro la riforma delle pensioni, con cassonetti dati alle fiamme e scontri con le forze dell'ordine. I primi scontri, dunque, nel corteo parigino, appena partito e non ancora giunto a Republique. Nei dintorni della grande piazza, dove hanno preso posizione centinaia di black bloc con il volto coperto, sono in fiamme alcuni cassonetti e i pompieri stanno intervenendo. I casseur stanno lanciando sassi contro le vetrine, la situazione è sempre più tesa.

Alcune centinaia di black bloc attendono il grosso del corteo. I giovani vestiti di nero hanno già preso di mira e danneggiato alcune telecamere di operatori tv che li stavano riprendendo. La situazione, anche per il corteo di migliaia di persone che sta premendo dal boulevard de Magenta, è ora piuttosto tesa.





Macron: «Calmo e determinato rispetto alle proteste». Emmanuel Macron si dice «calmo e determinato» di fronte alla contestazione della riforma delle pensioni la cui «architettura generale» sarà annunciata a metà della settimana prossima dal primo ministro, Edouard Philippe. Lo ha reso noto l'Eliseo. «Il capo dello Stato - ha fatto sapere la presidenza - è calmo e determinato a condurre questa riforma, ascoltando e consultando. È attento al rispetto dell'ordine pubblico e ai disagi subiti dai francesi». L'Eliseo ha precisato che «l'Alto commissario Jean-Paul Delevoy concluderà ad inizio settimane le consultazioni con i partner sociali e si esprimerà per una sintesi delle discussioni, poi il primo ministro, a metà della settimana prossima, annuncerà l'architettura generale della riforma».

