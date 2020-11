Parigi: quarantamila in piazza, scontri e auto incendiate

Il grosso della manifestazione di Parigi, la Marcia per le libertà, è arrivata alla Bastiglia. A margine, gruppi di giovani hanno dato vita a scontri con la polizia bloccando di tanto in tanto il corteo. Danneggiati alcuni negozi, in fiamme cassonetti e qualche veicolo, sassi e bottiglie contro i poliziotti che hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. Negli scontri scoppiati durante la manifestazione contro la legge per la sicurezza globale sono state danneggiate e date alle fiamme anche alcune auto. Lo riporta il sito de Le Parisien pubblicando le foto che, sui social media, mostrano almeno due auto date alle fiamme ed una Mercedes attaccata da dimostranti vestiti di nero, dal volto coperto, che hanno distrutto i finestrini e sono saltati sul parabrezza frantumandolo.

BREAKING - Very violent clashes in #Paris near the #Bastille as thousands protest the new security law which prohibits to film police officers.pic.twitter.com/1rSEvK60F0 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 28, 2020

Cosa sta succedendo in Francia? Decine di cortei si sono organizzati oggi in tutto il Paese, non solo a Parigi ma a anche a Strasburgo, Marsiglia, Lione, Bordeaux e Rennes. I manifestanti stanno protestando contro la legge in discussione in Parlamento sulla «sicurezza globale» che gli organizzatori giudicano «liberticida». Ad esacerbare gli animi - oltre all'articolo 24 della legge che vieta foto e video a poliziotti in azione - gli episodi di violenza di questi giorni, lo sgombero di migranti da place de la Republique con l'uso di manganelli e il pestaggio di un rapper nero ad opera di 3 agenti, entrati a forza nel suo studio di registrazione a Parigi.

Mentre la pressione aumenta sul governo, nelle strade sta scoppiando la tensione: un incendio è stato appiccato alla Banque de France in piazza della Bastiglia. Le strade adiacenti al percorso della «Marcia delle libertà», fra République e Bastiglia, sono state chiuse dai blindati della polizia fin dal primo mattino. Fonti del sindacato di polizia Alliance lamentano che siano stati chiamati in servizio soltanto 2.000 agenti per far fronte a una manifestazione «ad alto rischio» in cui si prevedono 40.000 dimostranti e si temono infiltrazioni di elementi radicali dei gilet gialli e dei black-bloc.

