Parigi, spari in un centro culturale curdo. «Tre morti e diversi feriti». Fermato un uomo con precedenti contro i migranti scarcerato pochi giorni fa

Tragedia a Parigi, dove stamattina un uomo ha aperto il fuoco in un centro culturale curdo provocando tre morti e diversi feriti. Due sono in condizioni gravissime, fa sapere la procura. Stamattina l'uomo, di 69 anni, ha sparato contro diverse persone nel centro culturale curdo Ahmet-Kaya, al numero 16 di rue d'Enghien, nel 10° arrondissement della capitale francese. L'uomo ha fatto partire diversi colpi e alcune persone sono rimaste ferite, spiega Agence France-Press. Un negoziante di un edificio vicino, ha detto di aver sentito «da sette a otto spari in strada. Sono stati momenti di panico totale, siamo rimasti rinchiusi».

🔴 2 personnes ont été tuées et 4 blessées ce vendredi à la suite de coups de feu à Paris, rue d’Enghien, dans le Xe arrondissement



Parmi les blessés, 2 se trouvent en urgence absolue



Un homme a été interpellé et placé en garde à vuehttps://t.co/a60vQxTcxn — Le Parisien (@le_Parisien) December 23, 2022

Chi è l'uomo arrestato: attaccò un campo di migranti con una sciabola

Di nazionalità francese, sarebbe un pensionato della SNCF, dove lavorava come autista. Aperta un'inchiesta per omicidio volontario e violenza aggravata. Su Twitter, la questura invita i parigini a «evitare la zona» e a «far intervenire i servizi di emergenza». Ha precedenti giudiziari. Secondo informazioni raccolte da BFMTV, il francese di 69 anni era già stato indagato lo scorso anno per tentato omicidio dopo aver attaccato con una sciabola un campo migranti di Bercy, nel 12° arrondissement di Parigi, l'8 dicembre 2021, causando diversi feriti, tra cui due gravi. Venne incriminato per tentato di omicidio con l'aggravante razzista, precisa BFMTV, aggiungendo che gli inquirenti si interrogano sulle ragioni per cui fosse attualmente a piede libero. Mentre la «procura antiterrorismo sta valutando se i fatti sono di natura terroristica o meno», precisa l'emittente citando fonti giudiziarie. Era anche noto per un altro tentato omicidio nel 2016. Era uscito dal carcere «una decina di giorni fa»: è quanto riferisce BFM-TV, citando la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. L'uomo, precisa l'emittente, «era stato liberato una decina di giorni fa» ed era «sotto controllo giudiziario in attesa del processo». Lo scorso anno, era stato incriminato per «violenze armate di carattere razzista», dopo aver attaccato con una

sciabola un campo migranti di Parigi, causando 4 feriti di cui due in condizioni gravi.

#Paris10 rue d'Enghien, intervention de police en cours. ➡️ Une personne interpellée

🔴 Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir pic.twitter.com/5C5wcKCCHk — Préfecture de Police (@prefpolice) December 23, 2022

La sindaca: terribile attacco

«Grazie alle forze dell'ordine per l'intervento decisivo questa mattina durante il terribile attacco nel decimo arrondissement. Un pensiero alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al loro fianco. Una cellula psicologica aprirà presso il municipio del decimo arrondissement», ha scritto in un tweet la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.