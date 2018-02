Parigi, nevicata senza tregua: allarme per 128 ragazzini immigrati all'addiaccio

Nevica di nuovo a Parigi dopo un giorno di tregua. Un'ampia parte del nord-ovest della Francia è attualmente oggetto di una nuova perturbazione con disagi nei trasporti della regione Ile-de-France, in particolare nella capitale. Mentre un gruppo di avvocati ha inviato una lettera al tribunale minorile per avvertirli della situazione «molto preoccupante» di 128 adolescenti, in gran parte migranti, di un'età compresa tra i 13 e i 17 anni, da giorni all'addiaccio per le strade di Parigi e senza nessuna soluzione di alloggio. «Numerosi minorenni non accompagnati (...) si trovano attualmente abbandonati a loro stessi per le strade di Parigi, senza un tetto, con temperature negative, esposti ad un pericolo grave e immediato per la loro salute fisica e psichica», si legge nella missiva in cui viene chiesta per loro «una soluzione urgente». Secondo le stime delle Ong, sono almeno mille gli esiliati che dormono attualmente per strada nella capitale. Alcuni di loro rifiutano le soluzioni d'alloggio proposte dalle autorità francesi in quanto temono di essere ricondotto alla frontiera.

Nel quadro del piano

Grand froid

(Grande freddo), lo Stato ha annunciato l'apertura di «1.435 posti supplementari nella regione Ile-de-France, di cui 751 a Parigi

, ma questi sono riservati ai maggiorenni e non ai minorenni isolati che dipendono da un'altra legislazione. Intanto, nella tendopoli ricoperta di neve lungo il Canal Saint-Martin, nel nord-est di Parigi, associazioni e semplici cittadini vengono in aiuto ai migranti con vestiti e pasti caldi. In totale, sono 23 i dipartimenti francesi in »allerta arancione« per neve e ghiaccio. A Parigi e in tutta la regione Ile-de-France si segnalano nuovi disagi nei trasporti dopo il caos di due giorni fa. La Tour Eiffel è stata nuovamente chiusa al pubblico e lo resterà fino a domani.

