Parigi, evacuata la Defense e chiuse le stazioni metro: caccia a un uomo armato

Massima allerta e paura a Parigi. Un uomo armato è stato avvistato nella zona della Defense, il quartiere degli affari di Parigi. La polizia ha transennato l'intera zona, le metropolitana sono state chiuse. A tutte le persone che si trovavano nei vari negozi è stato dato l'ordine di rimanere chiuse all'interno in attesa che la polizia verifichi l'esistenza di un reale pericolo.

In corso l'operazione di polizia per controllare la zona e bloccare l'uomo armato. Transenne alla Defense, le stazioni della metropolitana sono state chiuse. Sui social media le forze dell'ordine hanno consigliato a tutti gli abitanti del quartiere di rimanere in casa e di non lasciare i bambini incustoditi.

Secondo Rtl, l'uomo, che sarebbe stato avvistato nel centro commerciale

4 temps

, avrebbe un'arma automatica e indosserebbe un gilet. Il centro commerciale è stato evacuato, mentre è stata chiusa la stazione della metro e del treno regionale Rer che si trova nelle vicinanze.

