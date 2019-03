Paris Jackson smentisce su Twitter il presunto suicidio: «Bugie, bugie e ancora bugie»

Domenica 17 Marzo 2019, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bugie, Bugie e ancora bugie», Paris Jackson smentisce così con un tweet la notizia pubblicata dal sito Tmz del suo tentativo di suicidio e del successivo ricovero in un ospedale della California . La giovane figlia del leggendario Michael ha risposto su Twitter direttamente al sito scrivendo stizzita e molto arrabbiata: «Bugie, bugie, bugie e ancora bugie». In un altro tweet, la ragazza è tornata a scagliarsi contro il sito: «Paris Jackson, aspirante attrice e modella, aveva già provato a togliersi la vita nel 2013. Il gesto, stavolta, sarebbe legato agli effetti del documentarioin cui due uomini, Wade Robson e James Safechuck, accusano di essere stati molestati dalla star quando erano bambini.Il documentario, che ha avuto un enorme successo aldove è stato presentato in anteprima, ha scatenato una presa di distanze di massa dal Re del Pop: l'ultimo esempio è quello di Louis Vuitton che ha ritirato i capi ispirati a Michael Jackson. La BBC ha messo al bando la sua musica e persino la puntata dei Simpsons con la sua voce è stata ritirata