Parkland, suicida papà di una bimba uccisa nel massacro a scuola: «Non ha retto al dolore»

La sparatoria alla scuola Sandy Hook , che provocò la morte di 20 bambini delle elementari e sei membri dello staff, sconvolse gli Stati Uniti e continua ad avere effetti devastanti nella psiche di chi l'ha vissuta in prima persona. Il padre di una bimba uccisa nella sparatoria è stato trovato morto in quello che appare un suicidio. Il corpo del 49enne Jeremy Richman, padre della picola Avielle, è stato rinvenuto alle sette del mattino ora locale alla Edmond Town hall, un centro eventi di Newtown, la cittadina del Connecticut teatro della strage del 14 dicembre 2012. L'uomo aveva dato vita ad una fondazione intitolata alla figlia per contrastare la vendita delle armi, che aveva sede in un ufficio di questo centro.Il suicidio di Richman riaccende il dolore per una strage che alcuni complottisti avevano dipinto come una fake news costruita a tavolino, tanto che minacce di morte erano arrivate ad alcuni genitori, accusati di recitare una parte. La notizia della morte del padre di Avielle arriva dopo la notizia del suicidio di due adolescenti scampati ad un altro massacro in una scuola, quello che causò 17 vittime nel liceo di Parkland in Florida il 14 febbraio 2018. Venerdì si sono svolti i funerali del 19enne Sydney Ajello. I genitori hanno detto al Miami Herald che la figlia non ha retto al senso di colpa di essere sopravvissuta all'amica del cuore, Meadow Pollock. Nel weekend le autorità hanno riferito dell'apparente suicidio di un altro adolescente sfuggito al massacro, di cui non è stata resa nota l'identità.