Partorisce in auto, poi chiude il figlio in una busta di plastica e lo lascia sul tappetino: arrestata 21enne

Martedì 7 Agosto 2018, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 8 Agosto, 09:32

Partorisce ilpoi lo chiude in une lo lascia suldella vettura dopo essere tornata a casa. A scoprire cosa era accaduto è stata la polizia che ha trovato il neonato, ormai cadavere, nell'automobile parcheggiata davanti all'appartamento della 21enne Brennan Hailey Geller.La ragazza, che lavorava come dipendente di una palestra, era riuscita a nascondere a tutti la sua gravidanza. Quando è stata colta dalle doglie era in auto, così ha deciso di accostarsi, partorire e "sbarazzarsi" di quello che per lei era un problema. Nessuno dei suoi amici a Lexington, nel Sud Carolina, o i suoi genitori sapeva nulla e sospettava di qualcosa di simile, ha spiegato il Daily Mail Le autorità hanno ricevuto un'allerta da parte dell'ospedale dopo che la ragazza il giorno seguente è andata in pronto soccorso. I suoi malesseri erano legati al parto e dalla visita è emerso che aveva avuto un bambino da poco, ma la donna diceva di non avere figli. Ora Geller rischia fino a 20 anni di carcere. Intanto si sta cercando di capire se il bambino sia nato morto o lo abbia ucciso la madre chiudendolo nella busta di plastica, solo i risultati dell'autopsia sveleranno il dettaglio basilare ai fini processuali.