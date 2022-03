Ucraina, morto negli scontri Pasha Lee: l'attore e conduttore tv si era arruolato nelle truppe ucraine, aveva 33 anni

È morto nel corso degli scontri a Irpin, alla periferia di Kiev, in Ucraina, il noto attore e conduttore tv ucraino Pasha Lee. Aveva 33 anni e si era arruolato nelle truppe ucraine il primo giorno dell'inizio dell'invasione russa.

A riportare la notizia della sua morte è l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform citando il capo della Unione nazionale dei giornalisti, Serhiy Tomilenko.

Pasha Lee, a Ukrainian actor turned a Territorial Defense fighter, was killed in action today in Irpin.

He was 33. pic.twitter.com/ygsdetGpEE

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 6, 2022