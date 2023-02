Pasquale Balsamo una sola volta sul suolo tedesco non ha avuto esitazione, il cuore solo da una parte: 17 maggio 1989, Neckarstadion (oggi Mercedes Benz Arena) di Stoccarda partita di ritorno della finale di Coppa Uefa tra il Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e il Napoli di Diego Armando Maradona. «Arrivato da bambino in Germania a Winnenden, vicino Stoccarda, simpatizzavo per il VfB ma sempre dopo il Napoli! Il 17 maggio ero allo stadio, chi se lo scorda quel 3 a 3 che piegò i Roten». Era, lo Stoccarda, anche la squadra di Maurizio Gaudino l'attaccante nato in Germania la cui famiglia da Orta di Atella (Caserta) aveva fatto l'indentico percorso dei Balsamo e che nella notte della Uefa azzurra rispose alle domande dei giornalisti in napoletano.

APPROFONDIMENTI Elezioni Berlino, sconfitta Spd Il politologo von Lucke: «Scholz si sente all’angolo» E Meloni attacca Macron: «La Ue non è il Titanic»

Balsamo da oltre dieci anni è l'autista personale dell'ambasciatore tedesco in Italia. È al suo terzo ambasciatore, il più italiano: Viktor Elbling che da settembre 2018 guida la rappresentanza diplomatica tedesca in Italia. La mamma di Elbling è italiana, il diplomatico parla un impeccabile italiano e ha iniziato la sua carriera scolastica in una scuola elementare di Forlì. Elbing ha fatto pratica presso lo studio di un avvocato napoletano. È noto sui social dove racconta le attività della sede diplomatica e le iniziative di collaborazione tra i due stati.

«Un gentiluomo» lo definisce Balsamo con due «difetti»: è tifoso dell'Herta Berlino (attualmente nei bassifondi della classifica della Bundesliga insieme allo stesso Stoccarda) e dell'Inter incrociata quando studiava a Milano.

Quella di Balsamo è una storia straordinaria, di riscatto, caparbietà, iniziativa. La famiglia di Balsamo, genitori e dodici figli - come tante famiglie del Sud Italia - per sfuggire alla disoccupazione e all'arretratezza economica agli inizi degli anni sessanta si trasferì nel ricco Baden-Württemberg (quello della Mercedes e della Porsche e di tanti altri marchi notissimi) a Winneden: Pasquale e una sorellina cominciano il loro percorso nell'istruzione tedesca. «Eravamo nella stessa classe - ricorda - e per tre mesi abbiamo solo scherzato e riso tra noi». Fino a quando gli insegnanti li separano e Pasquale impara fluentemente il tedesco. La famiglia Balsamo però dopo qualche anno torna - con grande disappunto del ragazzo - in Italia.

«Ma io volevo tornare in Germania, così a 17 anni ho raggiunto mia sorella che era rimasta lì e ho cominciato a lavorare in una fabbrica di laterizi. Mi trovavo bene in fabbrica - ricorda - l'anno dopo sono tornato a Napoli mi sono sposato e anche mia moglie è venuta a Winneden. A Winneden è nata anche nostra figlia». «Ricordo quando è nata la bambina: mia suocera, com'è tradizione da noi, era pronta a fare la notte con la figlia in ospedale ma il personale fu inflessibile: non c'è bisogno, ci siamo noi. E c'erano perché durante la notte per almeno una ventina di volte le infermiere passarono a controllare che tutto procedesse bene. A mia figlia poi l'ho mostrato l'ospedale dov'è nata ed è rimasta stupita per com'è ordinato e organizzato». Del resto ciò che affascina Balsamo della Germania è la tranquillità, la pulizia e il senso di sicurezza.

La fabbrica gli stava però un po' stretta: l'aspirazione di Pasquale era fare l'autista. Ci prova in Germania più volte a conseguire la patente, quella per le automobili, ma nonostante la buona volontà, non ci riesce. Gli esami finiscono con una bocciatura su cui ancora oggi ha qualcosa da dire. Allora pensa di poterla conseguire in Italia e poi convertirla, ma non va bene nemmeno questo: la conversione doveva avvenire entro i primi sei mesi dall'inizio del periodo di residenza e di mesi ne erano passati ben più di sei. A 22 anni è la rottura con la Germania e le inflessibili regole tedesche. «Non la presi bene» dice oggi con un sorriso. Il ritorno in Italia non fu tuttavia un addio definitivo perché la nuova azienda napoletana aveva attività in Germania e, quindi, per qualche tempo c'è stato un certo pendolarismo insieme all'insoddisfazione per la differenze con il precedente impiego.

Pendolarismo e insoddisfazione finiscono con un concorso al consolato di Napoli della Bundesrepublik dove appunto la differenza la fa la conoscenza della lingua. Autista del consolato dello Stato che gli aveva negato la patente: una sorta di scherzo del destino. Nel 2012 chiuso il consolato napoletano, il trasferimento a Roma e il nuovo delicato incarico: sempre con il sorriso e un curioso aplomb misto tedesco-napoletano.

Napoli nel cuore, la Germania nella testa e il 15 marzo con la partita di ritorno al Maradona degli ottavi di finale della Champion League il curioso corto circuito. «Ci sarò con l'ambasciatore Elbling» annuncia con mezzo sorriso di sfida calcistica. E l'ambasciatore: «Non esageriamo - ride - è sempre l'ambasciatore di Germania. Tanto vinciamo noi». «Scusi Balsamo: noi chi?». «Come noi chi, il Napoli senza dubbio».