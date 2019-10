Venerdì 18 Ottobre 2019, 15:01

Un uomo che era in attesa del treno sulla piattaforma di una fermata della metropolitana di Buenos Aires è svenuto e nel cadere ha spinto una passeggera che è caduta suo malgrado sui binari.La donna è rimasta sdraiata sui binari non riuscendo a rialzarsi immediatamente, mentre il treno stava già entrando nella stazione. Immediatamente, gli altri passeggeri in attesa hanno iniziato a segnalare al conducente la presenza della donna e sono riusciti così a far fermare il treno a pochissimi metri dalla malcapitata.Il video documenta l'intera scena, dallo svenimento dell'uomo, alla caduta sui binari della signora, fino alla frenata in extremis del conducente che è riuscito a non investirla, evitando il peggio.