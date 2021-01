Passeggera muore durante il volo soffocata da un boccone di carne

Susan Pugh, una donna di 75 anni, è morta soffocata da un boccone di carne a bordo di un Boeing della compagnia aerea Emirates che volava da Melbourne, Australia, a Manchester, Regno Unito, secondo quanto riferiscono i media locali.

Il decesso è avvenuto il 3 febbraio 2020, ma le circostanze di quanto accaduto sono state chiarite durante un'udienza presso il tribunale di Warrington recentemente. Alan Moore, medico legale della contea di Cheshire, ha definito la morte di Pugh accidentale. Pugh e sua sorella Dianne Wood stavano tornando da un viaggio di 3 settimane in Australia quando la donna improvvisamente è deceduta per soffocamento. La sorella ha tentato di aiutarla, dandole dell'acqua e una pacca sulla spalla, ma Pugh ha perso conoscenza in poco tempo.

Il personale dell'aereo è intervenuto rapidamente. Nonostante un medico a bordo abbia eseguito la rianimazione cardiopolmonare per 40 minuti e le siano state iniettate 2 dosi di adrenalina, la donna è stata dichiarata morta a bordo dell'aereo. Wood ha chiarito durante l'udienza in tribunale che sua sorella è stata bene per tutto il viaggio. Tuttavia, Sian Hatry, il medico di famiglia di Pugh, ha rivelato che alla sua paziente era stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 2018.

