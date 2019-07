Sabato 13 Luglio 2019, 14:56

Una passeggera è salita sul nastro dei bagagli, convinta di doversi imbarcare insieme alla sua valigia.Probabilmente, era la prima volta che la donna si apprestava a salire su un aereo e per questo, dopo aver sbrigato tutte le pratiche del check in all’aeroporto di Istanbul, la passeggera ha dato luogo all’esilarante scena.Dopo aver terminato il check in, infatti, la donna invece di dirigersi verso la zona dell’imbarco è salita sul nastro delle valigie e ha cominciato a camminare, sotto lo sguardo attonito dei presenti.Subito, la donna ha perso l’equilibrio e è caduta. Rapidamente il personale dell’aeroporto ha bloccato il dispositivo e la donna non è rimasta ferita.