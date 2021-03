Passeggero costringe un aereo a un atterraggio di emergenza dopo aver aggredito l'equipaggio

Un volo commerciale di Air France partito da Parigi e diretto a Nuova Delhi ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Sofia, Bulgaria, a causa del violento atteggiamento di uno dei passeggeri, secondo quanto riportato dalla stampa locale citata da Reuters.

Secondo i rapporti, un individuo di nazionalità indiana, le cui generalità non sono state rese note, ha iniziato a comportarsi in modo inappropriato poco dopo il decollo dell'aereo. Durante il viaggio, il passeggero ha discusso aspramente con altri passeggeri, ha aggredito alcuni membri dell'equipaggio e ha bussato alla porta della cabina del pilota, secondo quanto ha raccontato Ivailo Angelov, funzionario dell'Agenzia investigativa nazionale bulgara.

⚠️PROFANITY ALERT: A Modi Bhakt onboard Air France flight from Paris to New Delhi abused Punjabis, attacked the flight attendant and fellow Indians.

The flight made an emergency landing in Bulgaria & he was taken off the aircraft. Such a shame. Congratulations @narendramodi! pic.twitter.com/b5Y6aaWhJ9

— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) March 7, 2021