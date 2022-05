Darren Harrison, il passeggero che ha fatto atterrare l'aereo dopo il malore del pilota: «L'avevo sognato»

«Sono rimasto piuttosto calmo e concentrato per tutto il tempo perché sapevo che era una situazione di vita o di morte». Parla alla NBC News Darren Harrison, 39 anni, il passeggero senza alcuna esperienza di volo che è riuscito a far atterrare un aereo dopo che il pilota ha accusato un malore. Il Cessna Caravan (monomotore turboelica che può raggiungere la velocità di 215 miglia orarie e può ospitare fino a 14 persone) si trovava a circa 70 miglia a nord della sua destinazione finale, quando Darren si è dovuto mettere alla guida per cercare di portare lui e l'equipaggio all'aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida. Anche grazie all'aiuto dei controllori del traffico, Harrison è diventato un vero e proprio eroe. E ha voluto raccontare la sua vicenda a Savannah Guthrie in un'intervista allo show TODAY della NBC.

«Solo quando l'aereo è atterrato mi sono stupito di quel che ho fatto. Fino a quel momento sono rimasto calmo: sapevo che se avessi sbagliato qualcosa eravamo tutti spacciati. Mi sono detto: fai tutto ciò che puoi per tenere sotto controllo la situazione oppure morirai». Nella lunga intervista, Darren ha raccontato di aver già sognato uno scenario del genere. Nei suoi incubi gli capitava una situazione dello stesso tipo. «Qui la situazione è grave», aveva detto Harrison nel messaggio d'aiuto inviato al centro di controllo quando ha dovuto sostituire il pilota del Cessna Caravan. «Il pilota è diventato inaffidabile. Non ho idea di come pilotare l'aereo». Alla domanda su quale fosse la sua posizione l'uomo continuava a rispondere: «Non ne ho idea, riesco a vedere la costa della Florida di fronte a me. Ma non ne ho idea». Seguendo le istruzioni dei controllori di volo, l'inesperto pilota è riuscito a portare - incredibilmente - l'aereo a terra.

Despite having no flying experience, Darren Harrison climbed over 3 rows of seats into the cockpit, moved the pilot out of his seat and scrambled to put on headphones and make contact with air traffic control — all as the plane was heading down. https://t.co/c1fr9KEqhw

