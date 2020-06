Passeggia al Diamond Crater State Park con la famiglia e inciampa su un diamante da record

L'americana Beatrice Watkins, 56 anni, ha trovato un diamante da 2,23 carati durante una passeggiata al Diamond Crater State Park nella città di Murfreesboro, Arkansas, USA, secondo quanto riportato sulla pagina Web istituzionale del Parco.



Con l'aiuto di sua figlia e delle sue nipoti, la donna ha setacciato la terra quando ha scoperto il piccolo gioiello luccicante e ha deciso di raccoglierlo. «Ho pensato che fosse geniale, ma non avevo idea che fosse un diamante», ha detto in seguito Watkins.



La famiglia si è poi diretta al Diamond Discovery Center del parco per una pausa. Ed è stato lì che il personale ha determinato che la scoperta era in realtà il più grande diamante marrone trovato finora nell'area nel 2020. «Ero così eccitato che non potevo crederci», ha detto la donna.







