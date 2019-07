Le servono le patatine fritte fredde, donna spara nelle cucine del McDonald's

Mercoledì 24 Luglio 2019, 15:08

Negli Stati Uniti una donna ha sparato all'interno di un ristorante della catena McDonald perché le erano state servite delle patatine fritte fredde. In seguito gli agenti della polizia l'hanno arrestata senza che la cliente opponesse alcuna resistenza.Secondo quanto riferito dai media locali, la donna ha sparato un colpo di arma da fuoco mirando il pavimento della cucina del McDonald della città di Garden City, Georgia, indispettita dal fatto che le patatine che le erano state servite fossero fredde.Il direttore del ristorante ha raccontato che la donna era uscita dal locale con le cose che aveva ordinato e che poco dopo era tornata accusando il personale per le patatine friite fredde. Quando il direttore le ha dato una nuova porzione, la donna è entrata in cucina e ha sparato sul pavimento.