McDonald's senza patatine taglia le porzioni: le spedizioni non partono, cosa sta succedendo

Le patatine arriveranno per via aerea. È questa la soluzione a cui McDonald's sta ricorrendo per ovviare a una carenza di patate in Giappone. Il gigante mondiale del fast food si è trovato nell'imbarazzante situazione di dover imporre ai propri clienti solo porzioni piccole di French Fries, le sue famose patatine fritte. Niente porzione media o grande, per il rischio di trovarsi con i frigoriferi vuoti. Nel frattempo comunque l'azienda è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati