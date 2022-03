Il Patriarca Kirill in cattedrale a Mosca prega per una vittoria rapida in Ucraina

Città del Vaticano – Davanti all'icona della Madonna, nella cattedrale più importante di Mosca, si prega per la protezione dei soldati e per una guerra «vittoriosa e rapida». Mentre Papa Francesco prega per la pace e la fine delle bombe, il Patriarca ortodosso di Mosca, Kirill è tornato a ribadire gli stessi concetti che ripete dall'inizio del conflitto (che si tratta di una guerra giusta e intrapresa per arginare le forze del male). Stavolta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati