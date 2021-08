Altri 45 giorni di carcere, per l'ennesima volta, per Patrick Zaki. Lo ha stabilito il tribunale del Cairo, dove lo studente egiziano dell'Università di Bologna era stato arrestato il 7 febbraio 2020. L'annuncio è stato dato da Hoda Nasrallah, legale del 30enne. Amnesty International durissima: «Grave accanimento, Italia presa in giro. Intervenga il governo con decisione».

