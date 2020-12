Zaki resta in carcere in Egitto, prorogata di altri 45 giorni la custodia cautelare

Patrick Zaki resterà in carcere a Tora: prorogata di altri 45 giorni la detenzione per lo studente egiziano dell'Università di Bologna. Zaki è stato arrestato in Egitto esattamente dieci mesi fa, appena arrivato al Cairo, dove era atterrato per ricongiungersi con la sua famiglia d'origine. Da allora sconta l'arresto per propaganda sovversiva: disattese le speranze che vociferavano di un'imminente liberazione: in particolare l'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), ossia la ong per la quale Zaki era attivista, aveva annunciato l'anticipazione dell'udienza. Quest'ultima era inizialmente prevista, infatti, per il prossimo gennaio.

Ulteriori speranze, inoltre, erano state alimentate dall'avvenuta scarcerazione di tre dirigenti dell'Eipr, ossia Gasser Abdel-Razek, Karim Ennarah e Mohamed Basheer. Su di loro pendevano accuse ugualmente gravi come l'appartenenza a un gruppo terroristico e l'attività di propagazione di fake news. Preoccupano anche le condizioni detentive dello studente, a Tora da molti mesi, per il quale giorni fa si è pronunciato Huda Nasrallah, che lo ha visitato in carcere: «Dorme per terra dal giorno del suo arresto».

Patrick Zaki resta in carcere in Egitto: lo studente rischia fino a 25 anni

