Paura a bordo di un aereo, un motore va a fuoco

Giovedì 7 Febbraio 2019, 16:06

Paura a bordo per i passeggeri del volo CM358 della compagnia panamense Copa Airlines, che da Panama City si stavano recando a Città del Guatemala, a causa dell'incendio di uno dei motori del velivolo, dopo l'impatto con un volatile.Uno dei passeggeri, Cesar Luciano, ha registrato lo spaventoso momento e lo ha postato sul suo profilo Instagram.«Mai prima d'ora mi sono passati per la mente tanti pensieri in così poco tempo, pensavo che queste cose accadessero solo nei film», ha scritto l'uomo.In una dichiarazione ufficiale, la compagnia aerea Copa Airlines ha riferito che l'aereo «è tornato al suo aeroporto di origine come misura preventiva», aggiungendo, inoltre, che «l'aereo è stato ricevuto dalla squadra di manutenzione della compagnia aerea e che per coprire la rotta è stato utilizzato, poi, un altro aereo».