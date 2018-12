Paura e delirio alla Casa Bianca: il 2018 di Donald Trump, tra risultati e impeachment

Domenica 30 Dicembre 2018, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - «Il mio pulsante nucleare è più grande del tuo».A ripensarci sembra incredibile, ma il 2018 di Donald Trump era cominciato proprio così. Con una minaccia tra l’infantile e l’inquietante mossa all’indirizzo dell’ex nemico giurato Kim Jong-un. “Ex” perché, nel frattempo, da lì a pochi mesi, i due si sarebbero incontrati in quel di Singapore in un summit epocale, inimmaginabile per chiunque fino ad un attimo prima. Tra intese, sorrisi e pose, con foto e video che hanno già fatto la storia del mondo. Tra le solite parole situate ben oltre la linea di confine dell’inverosimile: «Io e il dittatore nordcoreano ci siamo innamorati».Un anno di caos, di deliri, ma anche di risultati.Primo tra tutti, proprio quello incassato sul fronte orientale: la grana Pyongyang non è risolta, eppure è sedata. L’ultimo dei Kim alterna distensione e tensione, merita fiducia e alimenta sospetti, ma il lancio di missili è cessato e, soprattutto, il Nord e il Sud hanno ripreso a parlarsi. Un percorso lungo, tortuoso e surreale che è valso a Trump un “quasi” Nobel per la pace.L’altro successo più evidente è l’economia americana, promossa a pieni voti. Pil in crescita tra il 3 e il 4%, disoccupazione sparita dai radar e salari (finalmente) in risalita. Nonostante l’altalena di Wall Street e una leggera frenata prevista per dicembre. Una striscia positiva record lunga quasi dieci anni che, per quanto figlia dell’era Obama, consente al presidente di fregiarsi di uno dei momenti migliori dell’intera saga a stelle e strisce.«La mia amministrazione ha realizzato più di qualsiasi altra amministrazione della storia del nostro Paese».Aveva esordito così dal podio delle Nazioni Unite, in occasione della 73esima Assemblea Generale. Scatenando, a dirla tutta, più di qualche risolino in una sala che lo aveva addirittura costretto ad una breve interruzione fuori programma.In una sorta di terra di mezzo, ci sono poi quelli che il tycoon interpreta come traguardi suoi.Il ritiro delle truppe dalla Siria, ad esempio. Che i democratici, quasi paradossalmente se considerate le loro (quanto meno dichiarate) radici pacifiste, si sono affrettati a bollare come un grosso errore.O, molto più semplicemente, l’aver fatto fuori dalla propria cerchia chiunque non fosse allineato, o meglio appiattito, al cospetto delle sue idee. Il metodo, dunque, si conferma quello della fedeltà a scapito dell’intelligenza o peggio ancora dell’intraprendenza. E il nome che spicca e che spiega certe dinamiche è senza dubbio quello di Rex Tillerson. Uno dei pochi volti ragionevoli e riflessivi di questi due anni di Trump, non a caso sostituito dal più militaresco e rissoso Mike Pompeo, nuovo braccio destro del presidente. Stessa identica sorte per Nikki Haley che ha smesso di rappresentare gli Stati Uniti all’Onu.Le sconfitte, infine.La prima, quella “a metà”, ma oggettivamente più rilevante: l’aver perso la Camera del Congresso nel recente voto di midterm. “A metà” perché i repubblicani conservano il Senato. Ma pur sempre sconfitta perché i dem hanno facoltà, oggi più di ieri, di sbarrare la strada a qualsiasi iniziativa che porti in calce la firma di The Donald. Un braccio di ferro che, tuttavia, lo stesso Trump sfrutterà con il consueto fare furbo al fine di alimentare la narrativa tipica del «non mi lasciano governare». Potenziale trampolino della sua rielezione 2020.E ancòra le batoste, i disastri veri.Dall’inarrestabile marcia di Robert Mueller e del Russiagate, alla vergogna dei silenzi attorno all’efferato assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Su cui il primo cittadino americano ha scelto di sorvolare perché «gli arabi importano un mucchio di beni Made in Usa».Fino ad arrivare alle porte del 2019.Fino all’incubo, cioè, di un impeachment tuttora improbabile, ma sempre meno impossibile.