Paura su una spiaggia di Maiorca , la scorsa notte, in un bar frequentato dai turisti: due tedeschi di 27 e 46 anni, intorno all'una e mezza di ieri notte, sono stati attaccati e feriti da un uomo mentre si trovavano al Ballermann Bar, sulla spiaggia di Playa de Palma.L'aggressore è stato identificato, riferiscono i media locali, come un 31enne libico: dopo l'intervento degli agenti che sono arrivati sul posto, l'uomo ha provato ad attaccare anche la polizia, che gli ha sparato ferendolo ad una gamba. Il quotidiano Diario de Mallorca, che cita addetti alla sicurezza, riferisce che l'uomo ha iniziato a gridare in arabo «li ho uccisi, li ho uccisi» quando gli è stato chiesto di consegnare il coltello. La polizia ha avviato un'indagine per stabilire le circostanze esatte dell'attacco e al momento non ritiene che si tratti di un atto terroristico.