Paura in volo, «un passeggero ha provato ad aprire una porta»

Un volo della Spirit Airlines è stato costretto a deviare dopo che un passeggero avrebbe tentato di aprire la porta della cabina durante il volo. Il servizio era partito da Cleveland, Ohio, il 24 marzo ed era diretto a Los Angeles, California, quando il pilota prese la decisione di atterrare a Denver, in Colorado.

Nessuno è rimasto ferito ma il pilota ha ritenuto necessario effettuare un atterraggio di emergenza. «Il volo 185 della Spirit Airlines è stato dirottato su Denver sulla strada per Los Angeles a causa di un passeggero che sembrava tentare di aprire una porta di uscita», ha detto Spirit Airlines in una dichiarazione all'agenzia di stampa locale WJW-TV. La compagnia aerea ha anche sottolineato che le persone a bordo non erano in alcun pericolo reale, poiché aprire le porte delle uscite di emergenza mentre un aereo è in volo è «impossibile».

Una volta giunti in aeroporto l'uomo in questione è stato preso in custodia dalla polizia.