Quattro giorni di ferie extra per i dipendenti non fumatori: così recuperano le pause sigaretta

La direzione della società di formazione e logistica KCJ Training & Employment Solutions, che ha sede nella città di Swindon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, premierà i dipendenti non fumatori con quattro giorni extra di ferie, secondo quanto ha riferito The Sun.



Il capo dell'azienda, Don Bryden, alcuni mesi fa aveva palesato sui suoi canali social l'intenzione di premiare i lavoratori non fumatori con alcuni giorni di ferie extra. Poiché aveva osservato che i dipendenti fumatori beneficiano di pause fino a 10 minuti per ogni sigaretta fumata. Alcuni di loro, poi, fumano tra le 6 e le 10 sigarette al giorno, il che significa che lavoravano almeno un'ora in meno rispetto agli altri, che restano seduti al loro posto «parlando al telefono, scrivendo e cercando di fare il loro lavoro» per questo l'imprenditore pensava «dovrebbe essere ricompensati», ha detto Bryden.



Dopo l'annuncio, molti dipendenti hanno dichiarato di voler smettere di fumare in cambio di giorni di ferie extra, anche se il loro capo ha spiegato che non sarà così facile beneficiarne. I lavoratori, infatti, avranno diritto ai giorni extra «Se riescono a smettere di fumare per 12 mesi, darò loro altri quattro giorni», ha chiarito. © RIPRODUZIONE RISERVATA