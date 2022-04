Paziente ricoverato da tre mesi si sposa in ospedale

Un paziente ricoverato da tre mesi si è sposato in ospedale. La cerimonia è stata organizzata dal team medico del nosocomio regionale Sertão Central, di Quixeramobim, che si trova nello stato brasiliano del Ceará.

Francisco Antônio Alves de Abreu, 48 anni, e Cristiane Silva Mendes, 36 anni, si sono dunque uniti in matrimonio davanti ai loro familiari e ai dipendenti dell'unità sanitaria. Francisco è ricoverato nell'Unità Cure Speciali per ricevere cure palliative. Dopo 17 anni di convivenza, la coppia ha deciso di realizzare il suo sogno d'amore e il parroco, padre Anderson Clay, che fa parte del Dipartimento della Salute del Ceará, su iniziativa dei dipendenti dell'unità, ha celebrato la funzione.

L'idea del matrimonio è nata dopo che il team multidisciplinare di HRSC ha assistito all'affettuosa richiesta del paziente alla sua compagno. Rapidamente, la proposta di matrimonio ha mobilitato l'intero ospedale per realizzare il sogno della coppia.

«È un sogno mio e suo. Non importa che non sarà in chiesa. L'importante è che ci sia il figlio di Dio e la benedizione del sacerdote e tutti i nostri più cari affetti», ha dichiarato la sposa a g1.

La nutrizionista Lívia Taveira, che ha assistito al momento, è stata scelta dalla coppia come testimone. «Sono molto contenta. È come se fosse il giorno del mio matrimonio o di qualcuno della mia famiglia. I pazienti finiscono per diventare parte della nostra famiglia, perché con loro creiamo legami molto forti», ha evidenziato la professionista.