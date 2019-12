Pearl Harbour, spari nella base navale: militare uccide due persone e si toglie la vita

Paura nella base navale di Pearl Harbour, alle Hawaii. Un militare con la divisa della Us Navy ha sparato contro due persone uccidendole e poi si è tolto la vita sparandosi alla testa. Lo riportano le autorità militari spiegando che i morti sono due impiegati civili del Dipartimento della difesa. C'è anche un ferito.



L'episodio cade a tre giorni dal 78/mo anniversario dell'attacco giapponese alla base navale americana nel Pacifico in cui morirono oltre 2.300 americani. In queste ore erano in corso i preparativi per la commemorazione. La base, a pochi chilometri da Honolulu, ospita sia la marina militare statunitense, con la flotta statunitense nel Pacifico, sia l'Air Force. Vi operano migliaia di militari molti dei quali vivono al loro interno con le famiglie.

