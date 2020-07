Pedofilo fermato in Francia, è uno dei 10 più ricercati al mondo: gestiva siti sul darknet

Fermato in Francia uno dei pedofili più ricercati del mondo. L'uomo è stato arrestato il 7 luglio scorso in Francia: si tratta di un quarantenne sospettato di aver amministrato dei siti darknet, la parte nascosta di internet, consentendo a «migliaia di internauti nel mondo di avere accesso a foto e video di carattere pedopornografico»: è quanto annunciato in una nota dal procuratore della Repubblica di Bordeaux. «Identificato come uno dei dieci obiettivi prioritari mondiali», l'uomo di cittadinanza francese è stato fermato dagli agenti dell'Ufficio Centrale per la Repressione delle Violenze alle persone (Ocrvp), in collaborazione con Europol, incaricato della lotta contro le reti pedopornografiche internazionali del darknet.

#Bordeaux Entre l'arrestation de l'un des 10 plus grands pédo-pornographes du monde, les multiples agressions au couteau dans les rues ou la crise aux @girondins, la belle endormie s'est réveillée mais enchaîne les gueules de bois 😓 — Rémy Ayoub (@Remy_Ayoub) July 13, 2020

