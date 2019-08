Pedofilo fa violentare una bimba da un gruppo di uomini per pagarsi la droga

Martedì 13 Agosto 2019, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2019 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Daniel Kilbee, 38 anni, di Oxford è stato accusato di pedofilia, ma tra i vari reati avrebbe commesso anche un atto definito dal giudice e dalle autorità deplorevole. L'uomo avrebbein cambio di un azzeramento di un debito.L'uomo, tossicodipendente, si era indebitato per droga e non riuscendo a pagare in contanti la cifra stabilita ha "regalato" una bambina ai suoi pusher. La piccola sarebbe stata stuprata da un gruppo, dove erano presenti sia uomini che donne, come riporta anche Metro, poi è stata minacciata affinché non facesse parola con nessuno su quanto era accaduto.L'uomo è stato arrestato, l'avvocato ha provato a difenderlo dicendo che i suoi atteggamenti erano legati a un forte trauma cranico subito, ma il giudice ha stabilito la sua piena colpevolezza e lo ha condannato all'ergastolo.