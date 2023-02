La pelle si trasforma in gomma, scopre di essere gravemente malato grazie al video TikTok

TikTok è il social media dei video più strani, virali e divertenti. Proprio per questo motivo il filmato che ha postato l'atleta e tiktoker Lawrence Okoye ha subito fatto il giro del web. All'interno del video si vede come lo sportivo si preme le dita sulla gamba e quest'ultima prende la forma della pressione, non ritornando com'era in origine.

La 'cicatrice francese', ultima follia di TikTok: ragazzini si sfregiano il volto per avere più like VIDEO

Scopre il tumore sul viso dopo il trattamento di bellezza virale su TikTok: ecco come quel 'brufolo' le ha salvato la vita

Il video di Lawrence Okoye

Il video di Lawrence Okoye ha raggiunto migliaia di visualizzazioni perché ha dell'incredibile. Il tiktoker però, spiega il motivo per cui dopo avere impresso le sue dita sulla pelle della gamba quest'ultima prende la loro forma. Inizialmente si pensava che fosse semplice cellulite ma in realtà al 31enne è stata diagnosticata una malattia rara che comunque può essere curata con antibiotici ma deve essere presa in tempo, altrimenti il soggetto potrebbe rischiare la vita.

La dichiarazione di Lawrence

Lawrence Okoye ha detto: «Un sacco di persone stavano cercando di dirmi che avevo malattie cardiache o malattie del fegato, malattie renali, cancro e diabete, ma ovviamente non è così. Ho scoperto invece di avere questa patologia e ora la sto curando con i farmaci adatti».