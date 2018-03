Pena di morte per Jack lo Squartatore cinese: stuprava e uccideva donne vestite di rosso

Sabato 31 Marzo 2018, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 16:21

È noto comeperché tra il 1988 e il 2002 ha stuprato e assassinato almeno undici donne e minori.ora ha 54 anni ed è stato condannato alla pena di morte dal tribunale diin Mongolia interna.Il serial killer è stato giudicato colpevole anche di furto, stupro e mutilazione dei cadaveri. Sembra infatti che dopo le violenze sessuali e gli omicidi infierisse sui cadaveri tagliandone le parti intime. La prima vittima aveva ventitré anni e fu uccisa in casa con oltre venti coltellate dopo essere stata stuprata, mentre la più piccola aveva appena otto anni.L'uomo, in manette dal 2016, ha confessato i delitti dopo quasi trent'anni di indagini. Nel frattempo ha condotto una vita tranquilla e insospettabile con due figli e un negozio di alimentari. L’arresto è avvenuto dopo il fermo di un parente del killer per reati non collegati: l’analisi del Dna dell’uomo ha così evidenziato un legame con la serie di omicidi.Una particolarità era l'ossessione per l'omicida per le donne vestite di rosso: “Ci troviamo di fronte a un pervertito sessuale che odia le donne, un maniaco che cela le proprie emozioni, un asociale, ma paziente, capace di programmare le azioni”, le parole dello psichiatra del Dipartimento criminale.