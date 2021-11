Peng Shuai, la tennista scomparsa presto tornerà in pubblico. I media: «Queste foto sono vere»

Peng Shuai, la tennista cinese scomparsa da 20 giorni, sta bene. Le ultime foto sui social media della star del tennis sono il «suo stato attuale». Hu Xijin, direttore del Global Times, ha scritto su Twitter di aver avuto «conferma attraverso le mie fonti che queste foto sono effettivamente lo stato attuale» di Peng, sparita dal 2 novembre dopo l'accusa di abusi sessuali contro l'ex vicepremier Zhang Gaoli. «Nei giorni scorsi, è rimasta a casa sua liberamente e non voleva essere disturbata. Si presenterà in pubblico e presto parteciperà ad alcune attività», ha aggiunto Hu, le cui affermazioni sono difficilmente verificabili, sul caso che ha scatenato una mobilitazione mondiale.

