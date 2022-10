Incide sulle penne gli appunti di diritto per passare l'esame, la professoressa: «Che arte»

La chiamano l'arte del copiare, perché di soluzioni per superare gli esami se ne possono trovare a centinaia. L'espressione, però, viene spesso utilizzata per riferirsi a chi è molto bravo a non farsi scoprire. Ma in questo caso uno studente spagnolo ha realizzato una vera e propria "opera d'arte". Ha inciso, minuziosamente, gli appunti di diritto processuale civile sulle penne che aveva con sé.

Multe di 10 euro per gli studenti che non fanno i compiti in Svizzera. Il no dei prof italiani

Il tweet della professoressa

La professora universitaria spagnola ha pubblicato online le foto di quelle che potrebbero definirsi "penne truccate". Yolanda De Lucchi, che usa su Twitter il nome utente @procesaleando, ha condiviso le immagini ingrandite di un paio di bic, dove si legge il testo del codice di procedura civile. L'insegnante dell'Università di Malaga ha spiegato di aver sequestrato le penne a uno studente anni fa e di averle ritrovate mentre puliva il suo ufficio. «Che arte», è stato il suo commento appena le ha riviste.

Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Que arte! #laschuletasnosoncomoantes pic.twitter.com/3J4LMn0RQF — Yolanda De Lucchi (@procesaleando) October 5, 2022

Le reazioni

ll suo tweet, del 5 ottobre, è presto diventato virale: con oltre 2,8 mila "Mi piace". Un utente ha commentato: «Se fai così tanti sforzi per imbrogliare, potresti anche studiarlo!». Un altro utente ha aggiunto: «Per alcuni aspetti, bisogna ammirare l'ingegnosità. Ma solleva la domanda: il materiale del corso non potrebbe essere stato memorizzato nel tempo necessario per incidere queste penne?».

Penna biro, perché c'è un buco sul tappo? La spiegazione (inaspettata) dello youtuber