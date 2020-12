Perde il lavoro e torna a vivere dai genitori, il padre lo chiude in soffitta senza cibo per 4 mesi

Perde il lavoro e decide di tornare a vivere con i genitori ma il padre lo chiude in soffitta. Un 70enne è sospettato di aver sequestrato per diversi mesi in un piccolo villaggio dell'Alto Reno, in Francia, il figlio di 39 anni. L'uomo era stato chiuso in una stanza senza cibo e acqua proprio perché aveva perso il lavoro.

A far scattare le indagini è stata la denuncia della mamma del 39enne che ha chiamato la polizia dicendo che il figlio aveva picchiato il marito. Quando gli agenti sono giunti sul posto l'uomo ha confermato di aver picchiato il padre ma ha spiegato quello che era costretto a subire da circa 4 mesi. L'ambulanza ha portato padre e figlio in ospedale dove i medici hanno riscontrato un grave stato di denutrizione nel 39enne.

Il padre si è giustificato dicendo che il figlio non avrebbe fatto nulla per trovare un altro posto di lavoro e per questo aveva deciso di punirlo per fargli capire che non lo avrebbe mantenuto. Queste angherie sono andate avanti per mesei, fino a quando il 39enne disperato ha provato ad uscire dalla soffitta per mangiare, ma dopo essere stato sorpreso dal padre è scoppiata la rissa. Ora il 70enne dovrà presentarsi davanti al giudice.

