New York sotto attacco: colpa di una pericolosa zecca capace di riprodursi velocemente

Mercoledì 3 Aprile 2019, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 16:47

Uno studio pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases avverte che la città di New York nei prossimi mesi potrebbe affrontare la comparsa di un parassita invasivo potenzialmente pericoloso per la salute gli esseri umani capace di riprodursi velocemente.La zecca è nota con il nome di Haemaphysalis longicornis, è originario dell'Asia e dell'Australia. Tuttavia, nel 2017 sono stati trovati esemplari di questa specie nel distretto di New York, e precedentemente in altri stati degli Stati Uniti.La popolazione di questo acaro è cresciuta drammaticamente in tutta la zona dello Staten Island, ed è probabile che continui a diffondersi. «La preoccupazione è che questo acaro possa trasmettere delle patologie agli esseri umani», ha riferito Maria Diuk-Wasser dell'Università della città di Columbia, che è una degli autori dello studio.Nel 2017, i ricercatori hanno trovato tracce della specie in 7 dei 13 parchi, mentre un anno dopo il parassita era presente in 16 dei 32 parchi. In uno di questi, la densità delle zecche per 1.000 metri quadrati è aumentata di quasi l'1,698% tra il 2017 e il 2018. Questa specie di acaro è stata trovata anche nei cervi.I funzionari americani della sanità pubblica sono particolarmente preoccupati anche per il fatto che la zecca dalle lunghe corna sia capace riprodursi molto velocemnte. A differenza di altre specie locali, le femmine di Haemaphysalis longicornis possono clonare se stesse attraverso la riproduzione asessuata in determinate condizioni ambientali. Ma hanno anche la capacità di riprodursi sessualmente, mettendo tra 1.000 e 2.000 uova alla volta.Al momento, la minaccia posta da questi parassiti alla salute umana è sconosciuta. In Asia, ci sono state segnalazioni di zecche che trasmettono un virus che può causare una serie di disturbi come febbre emorragica, e sintomi simili all'influenza che possono causare gravi complicazioni se non trattati adeguatamente.