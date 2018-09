Francia, 17enne pestato da banda di ragazzi nella periferia di Parigi: video choc

Sabato 29 Settembre 2018, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 15:44

Folle pestaggio mercoledì scorso in un sobborgo di Parigi. Tre giovani, incluso un 14enne sono accusati di tentato omicidio dopo la violenta aggressione di gruppo contro un altro adolescente. In un video choccante si vede una banda di ragazzi prendere a calci e pestare con bastoni e mazze da hockey un 17enne. Il pestaggio è avvenuto a Garges-les-Gonesse, nel dipartimento della Val-d’Oise, a pochi chilometri dal centro di Parigi.Il ragazzo è stato alla fine portato via dalla furia dei suoi aggressori e ricoverato in terapia intensiva per i colpi presi. Il 17enne ha riportato gravi ferite alla testa ma non è in pericolo di vita. Il pestaggio arriva in un momento di crescente violenza delle bande giovanili in Francia, specialmente nelle periferie delle grandi città.«E' stata una aggressione terrificante», ha detto un investigatore, secondo quanto riporta il Mail online. Il ragazzo aveva provato a nascondersi sotto una macchina ma è stato trascinato via e pestato a lungo con violenza. La rissa è legata probabilmente a una faida fra bande rivali.Circa 10 persone sono sospettate di aver partecipato all'aggressione.